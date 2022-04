Ellgau

12:00 Uhr

Neue Pächter: Wirtshaus "Zum Floß" in Ellgau öffnet wieder

Christos Dimarelis, Konstantinos Dimarelis und Sotiria Georgiadou (von links nach rechts) freuen sich darauf, ab 1. Mai Gäste im Floß in Ellgau empfangen zu dürfen.

Plus Eine Familie aus Griechenland will Ellgaus traditionsreiches Gasthaus wieder flottmachen. Das sind ihre Pläne für das Gasthaus "Zum Floß".

Von Steffi Brand

Große Plakate in den Fenstern der Wirtschaft Zum Floß in Ellgau verraten es bereits: Ab dem kommenden Sonntag, pünktlich zum 1. Mai, hat das Gasthaus im Ort wieder geöffnet. Konstantinos Dimarelis will das Floß gemeinsam mit seinen Eltern wieder flottmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .