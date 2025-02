Neuer Kommandant für die Freiwillige Feuerwehr Ellgau

Als neuer erster Kommandant ging Johannes Steinbeiß bei den Neuwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Ellgau hervor. Steinbeiß war zuvor bereits sechs Jahre als zweiter Kommandant im Amt und unterstützte seinen Vorgänger Sören Ilgen, der mehr Zeit für Familie und für seinen fordernden Beruf mit Auslandsaufenthalten zur Verfügung haben möchte. Ilgen wird der Wehr weiterhin als aktiver Gruppenführer zur Seite stehen. Bevor sein Amt zu Ende ging, gab er in der Jahreshauptversammlung einen umfangreichen Bericht über die geleisteten Einsätze und die Übungs- und Ausbildungsaktivitäten der Feuerwehr ab. Zu den Einsätzen zählten z. B. Person in Wassernot, Waldunfall, Gasaustritt im Freien, Zimmerbrand und mehrere Hilfeleistungen in der Nachbargemeinde, die das Hochwasser im Juni 2024 hervorgerufen hatte.

Insgesamt standen der Feuerwehr 51 aktive Einsatzkräfte zur Verfügung, darunter eine Feuerwehrfrau und neun Anwärter. Die Liste der Übungen war lang und beinhaltete neben dem Besuch der Atemschutzstrecke auch gemeinsame Aktionen mit sämtlichen Nachbarfeuerwehren. Eine Erst-Helfer-Schulung mit Defibrillator-Umgang wurde abgehalten sowie die jährliche Evakuierungsübung in Grundschule und Kindergarten. Die alle drei Jahre anstehende Inspektion von Gerätschaften mit anschließender praktischer Übung bestand das Equipment und die Mannschaft mit Bravour.

Ihre Ausbildung zu Atemschutzträgern bestanden Johannes und Elias Stemmer zur vollsten Zufriedenheit. Sören Ilgen berichtete, dass die Gemeinde die Versorgung mit Löschwasser durch drei zusätzliche Löschwasserbrunnen ergänzte. Für die Aktiven wurden neue Schutzanzüge für knapp 40.000 € angeschafft und das Notstromaggregat der Gemeinde mit 40 kW, das Anfang Januar geliefert wurde, ist im Feuerwehrhaus stationiert und kann im Notfall dafür sorgen, den Betrieb aufrecht zu erhalten und einen Anlaufpunkt zu haben.

Vorstand Jürgen Schafnitzel ließ die Vereinsaktivitäten Revue passieren, bevor die Neuwahlen verschiedene Amtsinhaber bestätigten bzw. ablösten. Als erster bzw. zweiter Vorstand fungieren weiterhin Jürgen Schafnitzel und Johannes Schafnitzel. Christoph Wagner bleibt Kassier und Miriam Wenninger wurde neu zur Schriftführerin gewählt. Der neue Kommandant Johannes Steinbeiß wird künftig von Andreas Wagner als zweitem Kommandanten vertreten. Zum Vorstand gehören Sören Ilgen, Jakob Bauer, Artur Schädle, Michael Berchtenbreiter, Josef Leichtle, Julian Bobinger und Johannes Stemmer.

Bürgermeisterin Christine Gumpp bedankte sich bei allen Aktiven für ihren wertvollen Einsatz zum Schutz und Wohle der Bevölkerung und besonders beim scheidenden Kommandanten Sören Ilgen für seine professionelle Arbeit und das Zusammenwirken auf Augenhöhe.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.