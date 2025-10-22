Ellgau passt die Grundsteuer A an

Seit Januar gelten in Ellgau neue Grundsteuerhebesätze. Jetzt hat die Gemeinde nachgesteuert. Im Herbst 2024 hatten die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf eine neue Hebesatzsatzung verabschiedet. Darin niedergeschrieben waren auch die neuen Grundsteuerhebesätze, die nun seit Januar gelten. Für manche Ellgauer wird das Steueraufkommen jetzt an einer Stelle etwas weniger.

In Ellgau wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A zum 1. Januar 2025 von 350 Prozent auf 700 Prozent angehoben. Erwartet wurden so Einnahmen von knapp 27.000 Euro, bis 2024 waren es 24.027 Euro. Doch in der Praxis kam es anders. Da es sich beim Messbetragsaufkommen noch um vorläufige Zahlen handelte – die Zahlen habe das Finanzamt geliefert, allerdings gab es zu der Zeit noch ungeklärte Fälle, berichtet Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp auf Rückfrage – war die Einnahmensteigerung unterm Strich heuer größer als erwartet.

Die Ellgauer Grundsteuer B bleibt unverändert

Deswegen hat sich das Gremium in der jüngsten Sitzung entschieden, die Hebesätze für die Grundsteuer A erneut anzupassen. Aus den 700 Prozent werden ab dem 1. Januar 2026 450 Prozent. Das könnte gut 30.000 Euro an Einnahmen bedeuten. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im Vorjahr von 350 auf 225 Prozent reduziert. Zwar waren auch hier die Einnahmen höher als ursprünglich angenommen, gerüttelt wurde an diesem Hebesatz für das nächste Jahr jedoch nicht.

Nach unten korrigiert wurde nun also der Hebesatz, den die Gemeinde für landwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) festlegt und der multipliziert mit dem Grundsteuermessbetrag das individuelle Grundsteueraufkommen aufzeigt. Der Hebesatz für bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B) blieb gleich. Benötigt werden diese und weitere Steuereinnahmen, um laufende Kosten zu decken – für Kreis-, Verwaltungs-, Betriebs- und Investitionsumlagen oder Personalkosten – aber auch um eigene Projekte voranzubringen sowie um zu kompensieren, was der Gesetzgeber den Kommunen an Einnahmen gestrichen hat.