Premiere geglückt: Die Räuber sind in Ellgau unterwegs

Die Theatergruppe Ellgau kam mit ihrer Räubergeschichte bestens an. Es gibt noch weitere Vorführungen.

Im Wald, da sind die Räuber – so auch in Ellgau. Mit der heiteren, etwas schrägen und turbulenten Räubergeschichte „Banditn-Bagasch“ von Ralph Wallner fesselte die Theatergruppe des Obst- und Gartenbauverein Ellgau ihr Premierenpublikum. Durch ihr Spiel, den passenden Kostümen um die Jahrhundertwende und dem aufwendigen Bühnenbild erzielten die acht Laiendarsteller einen Volltreffer. Kräftig wurden die Lachmuskeln strapaziert und das begeisterte Publikum bedankte sich mit anhaltendem Applaus für den schönen und kurzweiligen Theaterabend.

Zum Stück: In der Waldschänke „Zum Wilderer-Hansl“ rauben der Wirt Hallimasch (Olaf Schmid), seine Frau Paula (Ute Schmid) und deren Tochter Lia (Elisabeth Bader) mit Vergnügen ihre Gäste aus. Immer mithilfe eines Schlaftrunkes, den ihre Nachbarin Wilma (Jutta Strobl) aus giftigen Pilzen braut. Das war auch der Plan beim arroganten Gauner Rupp von Reizker (Johannes Gumpp in einer Doppelrolle) und seinem Gehilfen Pfiff (Oliver Grahl). Aber der Räuberfamilie unterläuft ein Missgeschick mit unangenehmen Folgen. Dann taucht auch noch der Schlitzer-Vinz (Martin Koch) mit seiner Trinkgeld Resi (Helga Kolb) im Wald auf, die mit dem Rupp noch eine Rechnung offen haben. Als auch noch der Zwillingsbruder von Rupp- Laurenz von Reizker in der Banditenspelunke erscheint, nimmt die Verwechslung ihren Lauf…

Das richtige Gespür für die Besetzung der Rollen

Das Regie-Team Josefine Stuhler und Jutta Strobl hatten bei der Rollenbesetzung das richtige Gespür, denn das Ensemble spielte die Charaktere grandios. Zum Gesamterfolg trugen bei: Josefa Zwerger (Souffleuse), Kerstin Foag, Alisa Neumann (Maske), Maria Schafnitzel, Tanja Leichtle (Inspizient), Olaf Schmid, Oliver Grahl , Martin Koch (Bühnenbau) und Christian Stuhler (Technik).

Noch zweimal wird das Stück in der Mehrzweckhalle zu sehen sein: Am Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei Josefa Zwerger unter Telefon 08273/2930 oder eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse. (us)