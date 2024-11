Rat spricht über den Jugendraum und Baumaßnahmen

Informationen über den Jugendraum „Elli“ stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung in Ellgau. Der Gemeinderat tagt am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Agenda stehen Sachstandsberichte der Bürgermeisterin zur Baumaßnahme in der Schule und zum Veranstaltungsstadel. Zudem soll es eine Information dazu geben, dass „Am Anger“ und „Am Weiher“ keine Erschließung mit Erdgas stattfinden wird. (AZ)