So feiert die Musikkapelle Ellgau ihr 100. Jubiläum

Vor 100 Jahren wurde die Musikkapelle Ellgau gegründet. Das ist für die Musikerinnen und Musiker Grund, das ganze Jahr über zu feiern.

100 Jahre Musikkapelle Ellgau – das Jubiläumsjahr hat begonnen: Gemeinsam mit dem Kirchenchor übernahm die Musikkapelle Ellgau die musikalische Gestaltung des Jahresschlussgottesdiensts und startete somit gleichzeitig in das Jubiläumsjahr. Viele unterschiedliche Veranstaltungen sind über die nächsten zwölf Monate verteilt geplant.

"Wir wollen unserem Publikum ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Programm bieten und ich glaube, es ist für jeden etwas dabei", verspricht der Vorsitzende Cornelius Bader. Bereits am 12. März wird die A-cappella-Gruppe CASH-N-GO in der Mehrzweckhalle zu Gast sein. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. Karten gibt es unter: kultur.ellgau@web.de, Tel. 08273/9982059 und in der Buchhandlung Eser in Meitingen.

Jubiläumskonzert mit der Festkapelle in Ellgau

Für den 6. Mai ist ein Jubiläumskonzert der Extraklasse mit der Festkapelle geplant. Der Höhepunkt wird das dreitägige Musikfest vom 30. Juni bis 2. Juli sein. Am 21. Oktober heißt es wieder "Aufspielen beim Wirt". Ein zünftiges Musizieren von kleinen Gruppen in familiärer Atmosphäre. Zum Jahresende gibt es einen Kathreintanz am 25. November in der Mehrzweckhalle. Ein umfangreiches Programm, das jede fleißige Hand benötigt. Der Festausschuss ist bereits fieberhaft am Planen und Organisieren, denn es soll ein besonderes Jubiläumsjahr der Musikkapelle Ellgau werden. (us)