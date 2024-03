So stellt sich der Obst- und Gartenbauverein auf

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins standen Neuwahlen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins begrüßte Vorsitzende Josefa Zwerger im Gasthaus zum Floß in Ellgau die Gartenfreunde. Das Protokoll verlas Schriftführerin Elisabeth Bader, Schatzmeisterin Josefine Stuhler gab ihren Rechenschaftsbericht. Kassenprüfer Georg Zwerger bescheinigte eine tadellos geführte Kasse. Vorsitzende Josefa Zwerger ließ zusammen mit ihrem Stellvertreter Erwin Landherr und den beiden Verantwortlichen für die Kindergruppe Simone Dirumdam und Tanja Leichtle ein buntes Gartenbaujahr Revue passieren. Josefine Stuhler erfreute mit einem Gedicht in schwäbischer Mundart.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden Melanie Sulek, Werner Sulek jun., Helga Langenmayer, Helga Hansel und Erich Leichtle für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Auszeichnung in Gold ging an Gerda Schlembach, Werner Schafnitzel und Walter Köbinger. Das langjährige Vorstandsmitglied Lore Steppich (von 1996 bis 2024 Beisitzerin) wurde mit der Ehrennadel in Gold bedacht. Georg Stuhler ist ab jetzt für seine jahrzehntelangen Arbeiten (Mosterei, Bühnenbau in der Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins, Umbau des Vereinsheimes) Ehrenmitglied der Ellgauer Gartenfreunde.

Die Bürgermeisterin leitete die Neuwahlen in Ellgau

Bürgermeisterin Christine Gumpp leitete die anstehenden Neuwahlen, die für die nächsten vier Jahre folgendes Ergebnis erbrachten: Josefa Zwerger (Vorsitzende), Erwin Landherr (stellvertretender Vorsitzender), Elisabeth Bader (Schriftführerin), Beate Schafnitzel (Kassiererin). Als Beisitzer arbeiten mit: Max Zabel, Simone Dirumdam, Brigitte Eser, Tanja Leichtle, Christine Schröttle, Kathrin Wetzel, Martin Koch, Maria Schafnitzel, Markus Rieger (geb. Zwerger), Markus Rieger, Johannes Gumpp und Josefine Stuhler. Großer Beliebtheit erfreute sich die Blumentombola.

Verweis auf die Theatervorführungen in Ellgau

Josefa Zwerger verwies noch auf die Theateraufführungen der Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins am Ostersonntag, 31. März, Ostermontag, 1. April, Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April, jeweils um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Ellgau. Gespielt wird die ländliche Komödie in drei Akten von Ralph Wallner „Banditn-Bagasch“. Der Kartenvorverkauf läuft über Josefa Zwerger (Telefon 08273/2930) und jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. Mit dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge endete die Jahreshauptversammlung.