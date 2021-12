Ellgau

vor 49 Min.

Spendenaktion: Ellgauer Engel sollen in Afrika Brunnen bauen helfen

Buchhändlerin Elke Eser unterstützt Marion Schmid und bietet in ihrer Buchhandlung in Meitingen die Rainbow-Engel und Rainbow-Herzen zum Verkauf an.

Plus Was haben selbst gefertigte Engel mit Brunnen in Tansania zu tun? Für Marion Schmid aus Ellgau sehr viel. Sie sammelt damit Geld für Brunnen in Tansania.

Von Rosmarie Gumpp

Marion Schmid will, dass „eine gute Sache zu möglichst vielen Menschen gelangt“. Im Jahre 2014 gründete sie unter dem Dach von World Vision ihre eigene Stiftung. Mit dem Erlös will sie helfen, dass Brunnen für die Ärmsten auf der Welt gebohrt werden und auch diese Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Vier Brunnenprojekte sind fertiggestellt und finanziert. Doch das ist noch nicht das Ende.

