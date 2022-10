Ellgau

12:00 Uhr

Test zeigt: Ellgau wird wachsen und zunehmend überaltern

Plus Ein "Vitalitätscheck" zeigt die Stärken und Schwächen der Gemeinde Ellgau. Was dahintersteckt, wurde bei der Auftaktveranstaltung erklärt.

Von Rosmarie Gumpp Artikel anhören Shape

Was steckt hinter dem Begriff "Vitalitätscheck"? Das weckte das Interesse der Ellgauer Bürgerinnen und Bürger, die der Einladung zur Auftaktveranstaltung im Gasthaus Floß gefolgt waren. Dabei zeigte Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger ihre Begeisterung für das "lebendige Dorf Ellgau" in ihren detaillierten Ausführungen. "Sie fragen sich sicher, was hinter dem Begriff Vitalitätscheck steckt?", sagte die Inhaberin des Büros Herb und Partner. Darunter würde sich eine neutrale Bestandsaufnahme zur Ermittlung der Potenziale, Schwächen, Handlungsprioritäten und städtebaulichen Empfindlichkeiten verstehen. Und hier gibt es Stärken und Schwächen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen