Theatergenuss bei der Premiere in Ellgau mit Sprachwitz und Dynamik

Beim neuen Stück der Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins geht es um zwei Totengräber, die ihr Einkommen aufbessern wollen. Und um allerlei Menschliches dazu.

Ein purer Theatergenuss war die Premiere des Stücks "Gspenstermacher" von Ralph Wallner, das die Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau in diesem Jahr aufführt. Mit Sprachwitz, Dynamik, Tiefgründigkeit, aber vor allem schauspielerischem Können verstanden es die Darsteller geradezu meisterlich, ihr Premierenpublikum zu begeistern, daran hat auch die Corona-Pause nichts geändert. Das eindrucksvolle Bühnenbild, überraschende Effekte sowie die passenden Kostüme trugen zum Gesamterfolg bei.

Zum Stück: Schippe (Richard Zecha) und Schaufl (Oliver Grahl) sind zwei skurrile, aber lustige Totengräber im Moortaler Moos und haben gerade so ihr Auskommen. Abgesehen vom sympathischen Knecht Leo (Wolfgang Schafnitzel) werden sie von jedermann gemieden. Ebenso von der Dorfhexe Philomena (Josefine Stuhler) sowie der resoluten Wirtin Rosa Moderer (Ute Schmid), in deren Dorfschenke sich alles abspielt.

Können die beiden Totengräber der Versuchung widerstehen?

Außerdem muss die Moorwirtin ihren langjährigen Zwist mit der Großbäuerin Vevi Veichtl (Jutta Strobl) austragen, denn beide interessieren sich für einen ewigen Junggesellen, den Dorfschuster Jackl (Olaf Schmid), der sich allerdings für keine der beiden Damen begeistern kann. Leo dagegen lernt mit Lena (Elisabeth Landherr), eine entfernte Verwandte der Wirtin, seine große Liebe kennen. Alles könnte so friedlich sein, wenn nicht die beiden Graberer erfahren müssen, dass ihr Gehalt vom Amt gestrichen wird und nur noch eine geringe Prämie pro Begräbnis ausbezahlt wird. Das heißt: mehr graben – mehr Geld. Eine zufällig entdeckte Giftflasche lässt finstere Gedanken aufkommen und ein ausgesprochener Fluch tut sein Weiteres. Können Schippe und Schaufl der Versuchung widerstehen oder werden sie wirklich zu Gespenstermachern?

Eine glückliche Hand bei der Besetzung der Rollen bewies zum wiederholten Mal das Regieteam Josefine Stuhler und Jutta Strobl. Schauspieler und Schauspielerinnen spielten die unterschiedlichen Charaktere grandios. Zum Erfolg trugen hinter der Bühne bei: Josefa Zwerger (Souffleuse), Kerstin Foag, Judith Strobl (Maske), Maria Schafnitzel, Tanja Leichtle (Inspizient), Georg Stuhler, Martin Koch, Helmut Spaar (Bühne) und Christian Stuhler (Technik).

Es sind noch zwei Aufführungen geplant

Noch zweimal wird das Stück in der Mehrzweckhalle zu sehen sein: am Freitag, 14. April, und Samstag, 15. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei Josefa Zwerger, Telefon 08273/2930, oder eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse. (us)

