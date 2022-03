Landkreis Augsburg

vor 1 Min.

Wettlauf mit der Zeit: Werden Kindergärten rechtzeitig fertig?

Plus In Ellgau und Westendorf wird für die Kleinen groß gebaut. In Allmannshofen gab es dagegen einen Rückschlag. So steht es um die neuen Kindergärten.

Von Steffi Brand

Platz für Krippen- und Kindergartenkinder – der wird im Lechtal vielerorts geschaffen. Während in Meitingen ein Neubau im Entstehen ist, gibt es in Westendorf und Ellgau Großbaustellen, die im besten Fall zum neuen Kindergartenjahr bezugsfertig sind. Doch ist das zeitlich machbar? Wir haben nachgehakt.

