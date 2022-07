Zu viele Corona-Ausfälle: Pflegeheim Elmischwang braucht dringend Hilfe

Die Corona-Sommerwelle greift um sich: Nun hat sich im Pflegeheim in Schloss Elmischwang bei Fischach die Hälfte des Personals infiziert. Die Lage ist dramatisch.

Auch das Landratsamt wendet sich nun mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Das Altenheim Schloss Elmischwang brauche aufgrund eines Corona-Ausbruchs unter dem Personal dringend kurzfristige Hilfe, um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Heims aufrechterhalten zu können. Gesucht werden mindestens eine Pflegefachkraft und eine Pflegehilfskraft. Alle Bürgerinnen und Bürger mit den entsprechenden Qualifikationen, die kurzfristig in der Einrichtung aushelfen können, werden gebeten, sich bei der Pflegedienstleistung telefonisch unter Telefon 08236/9611600 zu melden.

"Das Team ist am Rande der Belastungsgrenze", schildert Heimleiterin Franziska Gumpp die Lage. Nur noch die Hälfte der Kräfte, vier Pflegefachkräfte und vier Hilfskräfte (von eigentlich 16), kümmert sich seit Mittwoch um die 35 Bewohnerinnen und Bewohner auf Schloss Elmischwang. "Sie arbeiten alle seit einer Woche durch", so Gumpp - ein Zustand, der nicht mehr lange haltbar sei. Auch sei ungewiss, ob in den nächsten Stunden und Tagen nicht noch weitere Ansteckungen zutage treten. Im Notfall, wenn keine Verstärkung kommt, müssten die Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden. "Dann können wir hier die Versorgung nicht mehr gewährleisten", so die Heimleiterin.

Schon einmal gab es einen öffentlichen Hilferuf des Landkreises: Im Dezember 2020 fehlte auf dem Höhepunkt der Pandemie Pflegepersonal. Damals fehlte nach einem massiven Corona-Ausbruch im Schwabmünchner Pflegeheim Haus Raphael ebenfalls Personal.

Auch in den Kliniken herrscht Personalnot

Auch in den Krankenhäusern ist die Lage dramatisch. Wie der Vorsitzende der Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen, Martin Gösele, vor Kurzem erklärte, hat man kurz- bis mittelfristig eine riesige Personalnot. Schon jetzt sei die Lage angespannt, drohe jedoch, noch schlimmer zu werden. "Wir gehen davon aus, dass die Corona-Situation im Herbst und Winter weiter zunimmt." Das wirke sich auf die Angestellten in Krankenhäusern doppelt negativ aus. "Hohe Inzidenzen führen zu Ansteckungen und Ausfällen bei unserem Personal - was wiederum die restlichen Angestellten zusätzlich belastet", so Gösele.

