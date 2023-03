Emersacher

05:30 Uhr

In diesen Bunkern bei Emersacker soll bald tonnenweise Pyrotechnik lagern

Von außen wird nicht viel zu sehen sein. Hinter den Türen soll am Waldrand bei Emersacker Pyrotechnik und Treibstoff gelagert werden.

Plus Ein Raketenbauer aus Emersacker will neue Lager schaffen. In drei Bunkern sollen bis zu zehn Tonnen Explosivmasse gelagert werden. Nun kann das Projekt starten.

Von , Simone Kuchenbaur Philipp Kinne , Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Von außen werden sie unscheinbar erscheinen. "Mehr als eine Tür ist da nicht zu sehen", sagt Robert Klima. Er will am Waldrand von Emersacker drei Bunker bauen. Der Plan: Hinter den drei Türen soll es hinunter ins Lager gehen. Dort will Klima unterirdisch und gut versteckt tonnenweise Pyrotechnik unterbringen. Der Raketenbauer aus Emersacker musste davon nun den Gemeinderat überzeugen.

