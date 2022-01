19-Jähriger fährt betrunken durch Emersacker

Die Polizei stoppt in Emersacker einen 19-Jährigen, der betrunken hinterm Steuer sitzt. Das hat Folgen.

Ein Fahranfänger saß laut Polizei betrunken hinterm Steuer. Wie die Beamten mitteilen, stoppten sie den 19-Jährigen am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr in seinem Pkw Opel auf der Hauptstraße in Emersacker. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab knapp über 0,70 Promille. (kinp)