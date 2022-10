8000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Emersacker

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer in Emersacker einen anderen Wagen. Der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden: Am Samstag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer in Emersacker die Lindenstraße in Fahrtrichtung Siedlerweg, in den er nach rechts einbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Autofahrer, der den Siedlerweg in Fahrtrichtung Lindenstraße befuhr. Es galt hier die Verkehrsregelung "rechts vor links". Im Einmündungsbereich, indem verbotenerweise ein Wohnmobil geparkt war, kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beider Fahrzeuge wird auf 8000 Euro geschätzt. (lig)