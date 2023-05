Architektin sieht Potenzial in der Entwicklung von Emersacker

Plus Über die Entwicklung von Emersacker hat der Gemeinderat jetzt mit einer Expertin gesprochen. Es geht darum, Emersacker als lebenswertes Dorf zu erhalten.

Gute Vorraussetzungen für Emersacker: In der Sitzung des Gemeinderates Emersacker stellte Architektin Manuela Huber vom Amt für Ländliche Entwicklung die Vorgehensweise zur Innenentwicklung von Kommunen vor. Sie attestierte der Gemeinde Emersacker Potenzial hierfür. Huber erklärte, die Innenentwicklung sei wichtig, um Dörfer lebenswert zu machen, Qualität zu erhalten und zu ergänzen.

Elementar sei, dass bei so einem Projekt die Bürger eingebunden seien und lokale Identität und Dorfgemeinschaft geschaffen werde. Das Amt für Ländliche Entwicklung unterstützt solche Innenentwicklungsmaßnahmen, die die Aufenthaltsqualität im Ort erhöhen, Mehrwert und verschiedene Wohnformen schaffen. Erster Schritt für ein solches Vorhaben sei eine Klausur von Gemeinderat und Bürgern, um Entwicklungsziele festzulegen. In der nächsten Sitzung möchte sich der Gemeinderat damit befassen, ob ein solches Innenentwicklungsprojekt angestoßen werden soll.