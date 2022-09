Auto und Lastwagen kollidieren in Emersacker

Zu einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto kommt es in Emersacker. Wer Schuld daran war, lässt sich nicht klären.

1500 Euro Sachschaden ist nach einem Unfall in Emersacker zu vermelden. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort am Donnerstag gegen 21 Uhr zu einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Der 47-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine, welcher von Emersacker in Richtung Lauterbrunn unterwegs war und der 30-jährige Fahrer eines VW, welcher in die Gegenrichtung fuhr, streiften sich in etwa auf Höhe des Kapellenweges. Der Lastwagen blieb unbeschädigt, am Auto entstand ein Schaden. Wer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und den Unfall verursacht hatte, ließ sich laut Polizei nicht klären. (kinp)