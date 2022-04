Emersacker

vor 16 Min.

Autofahrer in Emersacker und Wörleschwang kommen sich zu nahe

In Emersacker touchiert der Fahrer eines Kleintransporters ein geparktes Auto. Und in Wörleschwang bleiben zwei Kleintransporter an den Spiegeln hängen.

Zu dicht ist der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Montag in Emersacker an einem geparkten Auto vorbeigefahren. Der Mann war laut Polizei um 8.30 Uhr im Amselweg unterwegs und touchierte beim Vorbeifahren einen BMW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro. Auch in Wörleschwang sind sich zwei Autofahrer zu nahe gekommen. Gegen 16.20 Uhr blieben auf der Staatsstraße bei der Umfahrung zwei Kleintransporter an ihren linken Außenspiegeln hängen. Hier beläuft sich der Gesamtschaden auf 600 Euro. (thia)

