Beim Weizenfest des Burschenvereins in Emersacker klingelte die Kasse

Vorsitzender Andreas Lahner eröffnete die Generalversammlung des Burschenvereins Emersacker und begrüßte unter anderem Bürgermeister Karl-Heinz Mengele und die Vertreter der Ortsvereine. In seinem Bericht erwähnte er den Karfreitagsverkauf von selbst geräucherten Forellen und gegrillten Makrelen, die sehr guten Absatz fanden. Auch das Brauchtum der Maibaumwache an der Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr war erneut vom Burschenverein übernommen worden. Im letzten Jahr fand zudem eine Vereinsmesse statt und das Spanferkelessen für die Mitglieder. Im Oktober konnte das Weizenbierfest unter riesigem Zuspruch im Gemeindestadl gefeiert werden, was sich auch auf die Vereinskasse niederschlug. Es konnte ein satter Gewinn erwirtschaftet werden.

Satter Überschuss und saubere Kassenführung

Der Kassenbericht von Simon Ohnheiser fiel insofern positiv aus. Im Geschäftsjahr 2024 konnte ein finanzieller Überschuss verbucht werden. Kassenprüfer Daniel Ullmann berichtete im Namen seiner Revisorkollegen Stefan Karner und Michael Klinger von einer übersichtlich und sauber geführten Kasse und bat um Entlastung, die einstimmig ausfiel.

Dank an Familie Eberle

Bürgermeister Mengele dankte in seinem Grußwort dem Verein für die gute Zusammenarbeit. Er würdigte die vielen Veranstaltungen für das gesellschaftliche Dorfleben. Besonders lobte er die guten Finanzen. Im Punkt Wünsche und Sonstiges bedankte sich Lahner bei Familie Eberle, die seit 10 Jahren die Bestellannahme der Fische für Karfreitag übernimmt und überreichte ein kleines Präsent. Zum Schluss dankte er auch der Freiwilligen Feuerwehr Emersacker für die Überlassung des Feuerwehrstübles für Vereinsveranstaltungen. Sein Dank ging auch an die Gemeinde für die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit, an die Ortsvereine für die gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie an alle Helfer und Gönner. (AZ)

