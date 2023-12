Bekommt Emersacker einen Bikepark?

Plus Einige Jugendliche in Emersacker wünschen sich einen Park zum Radfahren. Im Gemeinderat wurden nun erste Pläne dafür vorgestellt.

Ein Teil der Jugendlichen der Gemeinde Emersacker wünscht sich einen Bikepark, um dort mit Fahrrädern aktiv zu sein. Thema im Gemeinderat waren deshalb die Planungen für einen kleinen Bikepark am Sportgelände. Die Gemeinderäte Martin Bigelmaier und Stefan Bauer präsentierten dem Gremium einige Skizzen für das mögliche Projekt für die Jugendlichen.

Der Gemeinderat beschloss, das Projekt im Rahmen des Regionalbudgets zu beantragen, um Fördergelder zu erhalten. Zu prüfen sind noch die Haftungsfolgen bei der Nutzung der Anlage. Dass sich der Gemeinderat für den Bikepark aussprach, lag auch daran, dass die Jugendlichen sich bereit erklärten, bei Errichtung und Instanthaltung des Bikeparks zu helfen. Außerdem legten die jungen eine Liste mit Unterschriften von 58 Unterstützern vor, um ihren Wunsch und ihr Interesse an der Radsportanlage zu bekunden.