Bemühungen vergeblich: Familie Yükselen soll abgeschoben werden

Plus Trotz ehrenamtlichen Engagements soll die Familie Yükselen aus Emersacker abgeschoben werden. Verhindert werden kann das auch mit einer Unterschriftenaktion wohl nicht mehr.

Von Jonathan Lübbers

Im Dezember besuchte unsere Redaktion die Familie Yükselen in Emersacker. Seit fünf Jahren lebt Meryem Yükselen dort gemeinsam mit ihren Söhnen Serkan und Deniz. Wie lange sie dort noch bleiben werden, ist allerdings ungewiss. Die drei sind ausreisepflichtig. Der drohenden Abschiebung ist der ältere Sohn anscheinend zuvorgekommen.

Serkan Yükselen wohl freiwillig ausgereist

Der 18-Jährige Serkan Yükselen hat nach dem Abschluss an der Mittelschule eine Berufsintegrationsklasse in Neusäß besucht und daraufhin einen Ausbildungsplatz bei einem Discounter in Welden bekommen. Da er allerdings keine Arbeitserlaubnis hatte, konnte er diese Ausbildung nicht antreten. Inzwischen scheint Serkan nicht mehr in Deutschland zu sein. Wie der Pressesprecher der Regierung von Schwaben, Dr. Wolfgang Miller, erklärt, habe Serkan sich dazu bereit erklärt, freiwillig aus Deutschland auszureisen. Hierfür habe er ein Flugticket vorgelegt, ergänzt Miller.

