Der Leukämie zum Trotz: Benefizkonzert in Emersacker ist dem Leben gewidmet

Organisatorin Birgit Arnold war selbst an Leukämie erkrankt. Jetzt feierte sie das Leben mit ihrem Publikum und schöner Musik. Es ging auch um wichtige Spenden.

Abwechslungsreich und sehr emotional gestaltete sich ein Benefizkonzert, bei dem sich das Sportheim des FC Emersacker in einen bis auf den letzten Platz gefüllten Konzertsaal verwandelte. Mit einer ganz besonderen Liederauswahl und sympathischen Sängerinnen und Sänger wurde es für die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer ein ganz besonderer Abend. Am Ende kamen 2000 Euro für die Knochenmarkspenderdatei DKMS zur Bekämpfung von Leukämie und die Weldener Tafel zusammen. Organisiert hatte das Konzert Birgit Arnold, die selbst an Leukämie erkrankt war.

Die Lieder des Künstlerkollektivs „Wir Miteinander“ sollten zeigen, dass Musik alle Grenzen überwinden kann und die Menschen vereint. Klassiker aus Pop, Rock und Psalmliedern waren zu hören und das alles für einen guten Zweck. Denn Patrick Arnold, Jessica Meier, Melina Reimchen, Nico Pelikan, Tanja Wimmer, Lukas Röder mit Gitarre, Henriette Schön und Birgit Arnold waren nicht nur aufgetreten, um Glaube, Liebe und Hoffnung für alle zu geben, sondern auch um Geld für die DKMS und die Weldener Tafel zu sammeln. Wie Marlies Bernhard, die charmante Moderatorin des Abends, treffend bemerkte: „Ein Konzert, das Herz und Geldbörse öffnet.“ Über die Arbeit der beiden Organisationen berichteten Brigitte Lehenberger (DKMS) und Sabine Kandler von der Weldener Tafel.

Die ganz kleinen Sängerinnen und Sänger bekamen besonders viel Applaus

Die Zuhörerinnen und Zuhörer bekamen eine bunte Mischung an Musik zu hören. Dabei waren Lieder von Johannes Oerding (Wenn du gehst), Pink (Dear Mister President), Good Riddance (Time of your life), Simon & Garfunkel (Sound of silence) und Elvis (Can't help falling in love) und viele Psalmlieder wie „Befreit durch deine Gnade“, „Noch nie“, „Still, mein Herz, sei still“. Ganz große Künstler auf der Geige waren die erst neun Jahre alten Leopold Pfister und Finees Giakoustidis. Sie ernteten ganz großen und lang anhaltenden Applaus. Finees wurde von Helmut Ott am Klavier begleitet. Und auch die kleine Melina Reimchen hatte sich mit ihrer bezaubernden Stimme in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer gesungen.

Beendet wurde das großartige Konzert mit einem „Königreich der Liebe“. Berührende Worte fand Krankenschwester Hildegard Schön, die Birgit Arnold acht Monate lang in der schwersten Zeit, als diese an akuter Leukämie erkrankt war, begleitet hatte. „Wir haben oft zusammen gelacht und geweint.“ Sie sang „Gib mir die richtigen Worte“, ein Lied, das sehr bewegte. Für die Zugabe „Let it be“ waren alle gemeinsam auf der Bühne bei einem Konzert, das bereits im November hätte stattfinden sollen, aber wegen der Krankheit der Organisatorin verschoben wurde. „Ich bin so dankbar, dass ich für euch singen darf“, sagte Birgit Arnold.

