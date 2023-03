Bikepark, Jugendraum, mehr Busse: Das wünscht sich die Jugend in Emersacker

Plus In Emersacker gibt es erste Ideen für einen Bikepark – das ist einer von mehreren Wünschen der Jugendlichen im Ort. Außerdem gibt es Neues zum Thema Windkraft.

Welche Wünsche hat die Jugend in Emersacker? Um diese Frage ging es bei der Jungbürgerversammlung. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele berichtete über die Veranstaltung, an der 20 Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren teilgenommen hatten.