Die gesamte Kommune Emersacker bekommt Glasfaserleitungen

Bürgerhaus, Windkraft, Internet – bei der Bürgerversammlung in Emersacker lagen den Bürgerinnen und Bürgern viele Themen am Herzen. Bürgermeister Heinrich Jäckle brachte sie auf den neuesten Stand im Gemeindegeschehen. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: 1028 Menschen leben aktuell in der Kommune. Die Schulden der Gemeinde sind im Jahr 2022 auf 466.000 Euro gesunken (Vorjahr: 551.000 Euro). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit unter dem Landesdurchschnitt. Doch es stehen große Investitionen an. Ein Überblick:

Glasfaser Kurz vor der Fertigstellung ist der Glasfaserausbau in Lauterbrunn. 90 Prozent der Kosten werden bezuschusst, sodass für die Gemeinde ein Eigenanteil von 54.000 Euro zu zahlen ist. “Unsere komplette Gemeinde ist dann mit Glasfaser versorgt – sogar Jugendhütte und Friedhof”, meinte Jäckle nicht ohne Stolz.

Wann kommt der Activo-Bus nach Emersacker?

Activo-Bus Informationen gab es zum geplanten Activo-Bus, der die Orte in der Region verbinden soll. Derzeit sei es leichter nach Hamburg zu fahren, als von Heretsried nach Altenmünster , meinte der Bürgermeister. In der nächsten Woche sollen bereits die Haltestellenschilder kommen. Nachdem das Projekt hochdefizitär sei, gebe es Zuschüsse von Freistaat, Landkreis und auch den Gemeinden . Mitte des Jahres soll der Bus starten. Jäckle appellierte an die Bürger, das Angebot dann auch zu nutzen. Wenn man weiter mit dem Auto fahre, sterbe das Ganze.

Das neue Bürgerhaus in Lauterbrunn

Bürgerhaus Das neue Bürgerhaus in Lauterbrunn , in dem erstmals auch die Bürgerversammlung stattfand, kostete knapp 1,5 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 800.000 Euro. Auch die Außenanlagen sind inzwischen nahezu abgeschlossen. Statt der geplanten 300.000 Euro standen hier bei der Vergabe allerdings 520.000 Euro zu Buche. 306.000 Euro dieser Kosten werden gefördert.

Erneuerung der Staatsstraße 2036 zwischen Heretsried und Holzhausen