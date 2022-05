Drohne hilft in Emersacker bei der Rettung von Rehkitzen

Plus Das Gerät wird aus dem Regionalbudget bezuschusst. Auch Emersacker unterstützt den örtlichen Verein. Geld gibt es zudem für eine Seniorenwerkstatt und einen Spielplatz.

Einen Verein zur Kitzrettung gibt es seit dem vergangenen Jahr in Emersacker. Um die kleinen Rehe zwischen hoch gewachsenem Getreide oder Gräsern aufzuspüren, braucht der Verein eine Drohne. Das Gerät hat jedoch seinen Preis. Mit der Anschaffung der hoch auflösenden Infrarot-Drohne hat sich deshalb jetzt der Gemeinderat Emersacker beschäftigt.