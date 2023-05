Emersacker bringt sein Nahwärmenetz wieder einen Schritt voran

Plus Emersacker will nicht nur Privathaushalte und Gemeindegebäude über ein Nahwärmenetz versorgen. Es soll auch Strom aus Sonnenenergie ins Netz eingespeist werden.

Die Gemeinde Emersacker plant gemeinsam mit dem Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen die Errichtung eines Nahwärmenetzes zur Versorgung von Privathaushalten und kommunalen Gebäuden. Hierfür soll in der Nähe des Wertstoffhofs eine Heizzentrale, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage sowie die dafür nötige Infrastruktur geschaffen werden. Der durch die Sonnenenergie gewonnene Strom soll der Versorgung des Wärmenetzes dienen und auch in das Stromnetz eingespeist werden.

In der Heizzentrale sind industrielle Luftwärmepumpen, ein Pufferspeicher, eine Hackschnitzelanlage und ein Spitzenlastkessel geplant. Zum Betrieb der Anlage sind außerdem unter anderem Schalt- und Messgebäude nötig sowie die Zufahrtsmöglichkeiten für Lastwagen. In der Gemeinderatssitzung brachte das Gremium nun die Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung einer Fläche für die Photovoltaikanlage und die Heizzentrale sowie zeitgleich auch den Bebauungsplan auf den Weg.