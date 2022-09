Emersacker

07:00 Uhr

Emersacker erhöht die Gebühren für das Kinderhaus

Plus Der Gemeinderat Emersacker hat die Gebühren für das Kinderhaus St. Martin um zehn Prozent erhöht. Warum das bei Weitem nicht die Kosten deckt.

Von Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Das Kinderhaus St. Martin gehört in der Gemeinde Emersacker zu den großen Ausgabenposten im Haushalt. Die Eltern zahlen für ihre Kinder, die die Einrichtung besuchen, zwar Beiträge, die Kosten sind hiermit jedoch bei Weitem nicht gedeckt. Das Defizit der Kommune liegt jährlich im sechsstelligen Bereich. Damit die Elternbeiträge nicht nach mehreren Jahren deutlich angehoben werden müssen, hatte sich der Gemeinderat Emersacker vor einigen Jahren dazu entschlossen, die Gebühren in jedem Herbst um drei Prozent zu erhöhen. Im kommenden Jahr 2023/24 ist zusätzlich zu dieser in der Satzung geregelten Erhöhung eine einmalige Erhöhung von sieben Prozent geplant - also insgesamt eine Erhöhung von zehn Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .