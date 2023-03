Emersacker erwartet ein finanziell schwieriges Jahr

Plus Zur Bürgerversammlung kamen viele Bürgerinnen und Bürger und informierten sich über die wichtigsten Themen in der Gemeinde. Lob gab es für den gedruckten Jahresbericht.

82 Bürgerinnen und Bürger kamen, um bei der Bürgerversammlung den Bericht von Bürgermeister Karl-Heinz Mengele zu hören. Er sagte, dass der Haushalt im vergangenen Jahr zwar besser abgeschlossen habe als erwartet, dass aber ein schwieriges finanzielles Jahr vor der Tür stehe.