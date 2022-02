Emersacker nimmt die Jugendarbeit selbst in die Hand

Plus Emersacker will einen Mitarbeiter für einen Jugend-Treffpunkt einstellen. Die Grundschule bekommt eine neue Küche und das Mansardengebäude bald einen Förderbescheid

Wie geht es weiter mit der Jugendarbeit in Emersacker? Darüber hat sich der Gemeinderat jetzt Gedanken gemacht. Mehrere Gemeinderäte hatten sich bei einer Veranstaltung über das Konzept des Kreisjugendrings zur Jugendarbeit in anderen Gemeinden informiert. Sie waren sich einig, dass die Mitarbeiter sich gut präsentiert hätten, äußerten aber Zweifel, ob diese Art der Jugendarbeit das Richtige für die Gemeinde Emersacker sei.