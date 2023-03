Emotionales Wiedersehen mit dem rettenden "Engel" Angelo in Emersacker

Plus Bei einem Konzert trifft Birgit Arnold den Mann wieder, der ihr mit einer Stammzellspende das Leben gerettet hat. Wie es der ehemaligen Krebspatientin heute geht.

Vor etwa drei Jahren erhielt Birgit Arnold die niederschmetternde Diagnose: Akute Leukämie. Dabei wusste die Frau aus Emersacker anfangs noch gar nicht, welch langen Leidensweg sie vor sich haben würde. Als sie das Krankenhaus nach einer ersten sechswöchigen Chemotherapie verlassen wollte, kam der Krebs zurück. Und diesmal traf er sie mit seiner ganzen Härte. Jetzt hieß es: Stammzellentransplantation. Die Ärzte räumten ihr eine Überlebenschance von 40 bis 50 Prozent ein.