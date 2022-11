"Engel Angelo" rettet leukämiekranker Frau aus Emersacker das Leben

Birgit Arnold aus Emersacker hat mithilfe eines Stammzellenspenders den Krebs besiegt.

Wenn Birgit Arnold von ihrer schweren Krankheit berichtet, wirkt sie weder traurig noch verliert sie ihr Lächeln. Die zierliche Frau aus Emersacker kommt von der oberen Etage, wo sie soeben noch mit ihrer Nachbarin für ein geplantes Benefizkonzert Lieder einstudiert hat. Hinter Birgit Arnold liegt ein Leidensweg.

„Akute Leukämie“ hieß die Diagnose, die sie vor mehr als drei Jahren im Krankenhaus erhalten hat. Es begann damit, dass ein Weisheitszahn gezogen wurde. Doch eine Wundheilung hatte nie stattgefunden. Eine Woche später hat sie von ihrer damaligen Hausärztin erfahren, dass ihr Blutbild sehr schlecht sei, erzählte sie. Und als der Onkologe ihr im Krankenhaus mitteilte, dass sie Leukämie hat, nahm sie die Nachricht gefasst auf.

Schon am nächsten Tag ging in Donauwörth die Chemotherapie los

Ihre Familie, die ihr immer zur Seite stand, machte diese Diagnose sehr betroffen. Schon am nächsten Tag wurde in der Klinik Donauwörth mit der Chemotherapie begonnen. Sechs Wochen blieb sie bei strengster Quarantäne in der Klinik. Am Entlassungstag kam der Krebs wieder. Jetzt hieß es doch Transplantation. Die nächsten Chemotherapien in der Universitätsklinik Augsburg, waren sehr viel stärker als die ersten. „Es war ganz schlimm für mich, die Haare büschelweise zu verlieren“, sagt sie. „Ich war eine fremde Person.“

Acht Wochen später war ihr Blutbild so gut, dass ein Spender gesucht werden konnte. Bei zwei von ihren Brüdern hätten die Stammzellen zu 50 Prozent gepasst. Doch da noch Zeit war, wollte ihr Arzt weiter suchen. Zuletzt wurde ihr ganzes Immunsystem, bis auf einen winzigen Teil zerstört, sie wog nur noch 38 Kilogramm und hatte keine Kraft mehr. Täglich musste sie 30 Tabletten einnehmen.

Und dann kam Angelo aus Nürnberg, ihr Engel. „Seine Stammzellen stimmten zu hundert Prozent mit meinen überein.“ Durch ihn bekam sie ein neues Immunsystem, neue Zellen und sogar seine Blutgruppe. Doch zu ihrem Spender durfte sie erst zwei Jahre nach Ablauf der Anonymitätsfrist Kontakt aufnehmen und er blieb bis heute bestehen. „Erst gestern haben wir miteinander telefoniert.“ Er nennt sie „seinen Zwilling“, weil sie seine Blutgruppe erhalten hat.

Birgit Arnold hat sich nochmals taufen lassen

In der Klinik hat Birgit Arnold über eine Freundin, die sie in der Klinik kennengelernt hatte, den tiefen Glauben zu Jesus gefunden. „Ich habe immer gedacht, hier ist jemand, der mir Kraft und Stärke gibt“, sagt sie. „Liebe deinen nächsten, wie dich selbst“, ist eines ihrer Lieblingszitate aus der Bibel. Wenn wir danach leben würden, davon ist sie überzeugt, gäbe es keine Kriege. „Die Welt wäre viel schöner, wenn die Menschen wieder zum Glauben finden. Dann wäre wieder mehr Hoffnung auf der Welt.“

Im August hat sich die 56-Jährige noch einmal taufen lassen, um die Zugehörigkeit zu Jesus zu manifestieren. Die Freie evangelische Gemeinde in Wertingen hat die Taufe im See vollzogen. Durch den Glauben habe sie ihren Frieden gefunden. „Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Tod.“ Ganz beschwerdefrei ist Birgit Armold heute aber immer noch nicht: Nach wie vor muss sie mit Konzentrationsstörungen und einer chronischen Fatique kämpfen. Oft ist sie tagsüber von jetzt auf gleich extrem müde und erschöpft. Deshalb kann sie auch den Beruf als Postbotin nicht mehr ausüben.

Ein für Oktober geplantes Benefizkonzert musste abgesagt werden, soll aber nachgeholt werden.