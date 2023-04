Es geht drunter und drüber im Wellnesshotel „Faltenburg“

Einen besseren Auftakt nach der langen Pause hätte sich die Laienspielgruppe nicht wünschen können. Volles Haus im Theater des FC Emersacker.

Der Schwank in drei Akten aus der Feder von Bernd Gombold ist ein Garant für launige Abende. Die 13 Akteure zeigten ihr humoristisches Talent und Kreativität bei der Inszenierung. Und dabei ging es durchwegs auch resolut zu, wenn die Putzfrau Elli Thaler (Nicole Finkel) den zudringlichen Hoteldirektor Klaus Kowalski (Heinz Fischer), der sich Fitnesstrainerin Jenny Stark (Anna Weldishofer) immer wieder nähert, den Wischmopp zielgenau von hinten zwischen die Beine schleudert.

Für Verwirrung und reichlich Abwechslung im sonst soliden Haus sorgt Martin Brändle (Christian Finkel), Vater von Verwaltungsleiterin Sabine Brändle (Martha Weldishofer). Er ist halt ein ausgemachtes Schlitzohr, dem immer nur Blödsinn einfällt. Als „Marlon Brando“ vergnügt er sich mit Eva (Brigitte Fischer) und Klara (Waltraud Guhr), zwei einsamen Witwen, und kann sich nach durchzechter Nacht nicht erklären, warum er in deren Nachthemden steckt. Auch der schwule, französische Friseur Jean Pierre Laurent (Mark Behner) sorgt gekonnt mit Mimik und Gestik aber vor allem durch sein schrilles Outfit und seine köstlich französische Aussprache für Begeisterung.

Liebeleien, Streiche und Intrigen

Hans Wiedmann (für Felix Schluchter wieder einmal eine Paraderolle), der sich als träger Hausmeister von der Frühstücks- bis zur Mittagspause schleppt und zwischendurch schon mal die Liegen im Wellnessbereich testet, ist für das Publikum der Brüller. Da sind noch die zwei seltsamen Hotelgäste mit all ihren Macken, gespielt von Siegfried Reinelt und Rebekka Ohnheiser, die für große Unterhaltung sorgen. Georg Weber (Matthias Geri), der gut aussehende Masseur, kümmert sich so gut um die weiblichen Gäste, dass bei ihnen nicht nur der Blutdruck steigt. Tolle Auftritte haben auch Oliver Schluchter als Thomas Müller sowie die drei Stammtischbrüder Josef Trinkner (Andreas Guhr), Karl Schneider (Peter Weldishofer) und Franz Wagner (Dietmar Käsmayr). Ja, das sind schon ganz eigenwillige Charaktere, die sich hier im Wellnesshotel „Faltenburg“ herumtreiben.

Auch wenn es auf der Bühne mit Liebeleien, Streichen und Intrigen noch so chaotisch zugeht, am Ende gibt es natürlich für alle ein Happy End. Doch bis es so weit ist, hält das Stück noch einige Überraschungen bereit.