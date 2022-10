Größte Friedenswallfahrt in der Vereinsgeschichte in Emersacker

So groß war der Andrang bei der Wallfahrt in Emersacker noch nie. Nach jahrelanger Pause ziehen die Pilger wieder zum Kriegerdenkmal.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte der Soldaten- und Kameradenverein (SKV) heuer wieder die befreundeten Soldatenvereine und die Ortsvereine einladen. Die Rückmeldung war höher als in den Vorjahren: Mit 28 Vereinen wurden die früheren Jahre deutlich übertroffen.

Dekan BGR Werner Dippel stellte bereits bei der Begrüßung die Frage: "Nützt das Beten etwas beim ersehnten Frieden in der Welt?" In seiner Predigt zitierte er das Beispiel von der Schneeflocke: Eine Flocke sei hinsichtlich ihres Gewichtes bedeutungslos. Viele Flocken können jedoch mit ihrem Gewicht Bäume und Gebäude zum Einsturz bringen. Beim Beten sei die Sache analog; viele Gebete sind in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen und führen zum erwünschten Frieden.

Sind Soldatenvereine ein Auslaufmodell?

Nach der Messe zogen die Pilger mit den Klängen des Musikvereins zum nahegelegenen Kriegerdenkmal. BKV-Bezirksvorsitzender Kosub wies in seiner Rede darauf hin, dass die Soldatenvereine in den letzten Jahren als Auslaufmodell gegolten hätten. Nach 77 Jahren Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg und der Abschaffung der Wehrpflicht sei der Vereinszweck nicht mehr erkennbar gewesen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar dieses Jahres habe hier eine Rückbesinnung stattgefunden: Der Frieden sei keine Selbstverständlichkeit und er müsse durch ständige Bemühungen gefordert und bewahrt werden.

Vorsitzender Otmar Geri bedankte sich bei allen Besuchern für die Teilnahme und das engagierte Mitfeiern. Die Musikkapelle geleitete dann die Gäste zum Frühschoppen in den Vereinsstadel. SKV-Vorsitzender Otmar Geri konnte neben den vielen Besuchern folgende Ehrengäste begrüßen: Ulrich Kosub (stv. BKV-Bezirksvorsitzender), Jean Claude Gourmet (stv. BKV-Bezirksvorsitzender), Werner Probst (Geschäftsführer BKV), alle anwesenden Vereinsvorsitzenden sowie den örtlichen Bürgermeister Karl-Heinz Mengele mit den Gemeinderäten. (AZ)