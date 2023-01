Haushalte in Emersacker sollen Glasfaseranschluss bekommen

520 Gebäude in Emersacker sollen an eine schnelle Internetleitung angeschlossen werden können. Bis das Glasfasernetz im Ort ausgebaut sein wird, dauert es noch etwas.

Wer möchte, soll in Emersacker einen Glasfaseranschluss an Internet bekommen können. Das verspricht der Anbieter M-net. "Rund 520 Gebäude werden direkt mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen erschlossen", heißt es in einer Mitteilung. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von insgesamt neun Kilometern in Emersacker verlegen. Anschließend bietet M-net Internet-, Telefon- und IPTV-Anschlüsse über das neue Netz an.

Bauarbeiten für Glasfaser in Emersacker dauern ein Jahr

Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal starten und werden rund zwölf Monate in Anspruch nehmen. "Der jetzt vereinbarte FTTH-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse", sagt Tobias Miessl von miecom. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele ergänzt: "Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde."

Glasfaseranschlüsse bieten hohe und stabile Bandbreiten und sind besonders für datenintensive Anwendungen geeignet. Dazu zählten Online-Gaming, das Speichern und Abrufen von Daten in einer Cloud oder die Nutzung des Anschlusses im Homeoffice, teilt der Internetanbieter mit.