Grundschule: mehr Kinder und höhere Kosten

Plus Der Schulverband Emersacker blickt auf die Finanzen. Wie es um diese steht und was die größten Posten bei den Ausgaben sind.

Der Schulverband Emersacker befasste sich in seiner vergangenen Sitzung mit dem Haushalt für die Grundschule Emersacker. Günther Tauber, Geschäftsstellenleiter der VG Welden, erläuterte den Verbandsmitgliedern die Zahlen.