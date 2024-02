Emersacker

vor 17 Min.

Weggefährten der abgeschobenen Familie Yükselen sind fassungslos

Plus Nach fünfeinhalb Jahren in Deutschland ist die Familie Yükselen aus Emersacker überraschend in die Türkei abgeschoben worden. Wie kam es dazu?

Von Jonathan Lübbers

Seit Monaten kämpft Meryem Yükselen für sich und ihre Familie darum, in Deutschland bleiben zu dürfen. Diesen Kampf scheinen die Mutter und ihre beiden Söhne nun verloren zu haben. Am Montagmorgen wurde die Familie aus Emersacker abgeschoben. Die Unterstützerinnen der Familie sind schockiert. Was sind die Hintergründe der Abschiebung?

Familie Yükselen flog am Montagvormittag zurück in die Türkei

Am frühen Montagmorgen erreichte unsere Redaktion ein Hilferuf von Meryem Yükselen. Die Mutter zweier Söhne klingt verzweifelt. Wie die gebürtige Türkin berichtet, sind die drei in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei abgeholt und zum Flughafen München gebracht worden. Am Montagvormittag hob das Flugzeug mit ihnen dann in Richtung Türkei ab. Dabei kämpften die drei zusammen mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern bis zuletzt um ein Leben in Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen