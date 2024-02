In Emersacker entern Stars und Sternchen die Bühne

Der FC Emersacker feiert sein 100-jähriges Bestehen - da will die Theatergruppe auch etwas Besonderes zeigen. Und das sind zwei Glitterboys aus den 80ern.

Die Theatergruppe Emersacker studiert derzeit ein Stück ein, das wieder einen unterhaltsamen Abend im Sportheim bieten wird. Denn für das 100-jährige Vereinsjubiläum des FC Emersacker muss es schon etwas ganz Besonderes sein. In der Komödie „Für immer Disco“ von Andreas Wening geht es um die Glitterboys aus den 80ern.

Franz war damals mit Kumpel Bodo die Billigantwort auf „Modern Talking“. Mit schlechter Musik und miserablem Kleidungsstil haben sie damals von sich reden gemacht. Jetzt will die ehrgeizige Event-Managerin Regina Rautenstengel das zerstrittene Duo wieder richtig groß herausbringen. Also werden kurzerhand die Glitteranzüge hervorgekramt, die Ehefrauen mobilisiert und mit Hilfe von Hossa Rodriguez, dem kubanischen Tänzer, der richtige Hüftschwung gelernt. Während die beiden bei jämmerlichen Gesangsproben mit den Nebenwirkungen von Botox- und Hormoninjektionen zu kämpfen haben, mutiert Franz Ehefrau Birgit zur knallharten Geschäftsfrau. Das kann nicht gut gehen.

Die Theatergruppe Emersacker hat einen neuen Schauspieler, der gleich tanzen darf

„Eigentlich wollten wir ein ganz anderes Stück auf die Bühne bringen. Doch das wurde in einer ähnlichen Form bereits von einer anderen Theatergruppe aufgeführt. Jetzt haben wir uns für eines entschieden, dass noch nie in der Region aufgeführt wurde“, sagte Regisseur Wilhelm Fischer. „Ja, es ist schon ein wenig anders, aber nicht weniger lustig.“

Bei diesem turbulenten Spaß dürfen sich die Besucher auf neue und altbekannte Schauspieler freuen. Lena Kuchenbauer ist nach neun Jahren Bühnenabstinenz wieder dabei. Lukas Bigelmaier ist der Neue in der Truppe und darf gleich mit flotten Tänzen die Hüften schwingen. Allesamt verkörpern ganz schön schräge Typen, sodass sich die Zuschauer auf witzige Dialoge und tolle Kostüme freuen können.

Aufführungen finden statt am Sonntag, 31. März, um 19 Uhr, Freitag, 5. April, Samstag, 6. April, Freitag, 12. April, und Samstag, 13. April, jeweils um 20 Uhr statt. Saalöffnung mit Bewirtung jeweils eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Die Speisen werden nur vor den Aufführungen und in den Pausen serviert. Karten gibt es telefonisch unter 08272/3252 oder per E-Mail an theater@fcemersacker.de