In Emersacker werden Rehkitze mit Drohnen gerettet

Plus Im Frühling liegen viele Rehkitze im hohen Gras. Wenn Landwirte mähen, werden die jungen Tiere leicht übersehen. In Emersacker kommt die Rettung aus der Luft.

Jetzt, im Frühjahr, kommen die Rehkitze zur Welt. Doch wenn im Mai die Landwirte damit beginnen, ihre Wiesen und Felder zu mähen, sind die Tiere besonders gefährdet. Im hohen Gras sind die Jungtiere praktisch unsichtbar und zeigen keine Regung, weil sie in eingerollter Bauchlage versteckt im dichten Gras liegen. Damit sie noch vor der Mahd aufgespürt werden, setzt der Verein Kitzhilfe und Schutz der Natur - Holzwinkel nun Drohnen ein.