In Emersacker werden verdiente Bürger ausgezeichnet

Sich für andere Menschen einzubringen, das ist ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft. In Emersacker wurden nun diejenigen ausgezeichnet, die sich dafür einsetzen.

Sportliche Erfolge und herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete die Gemeinde Emersacker aus. Sich für andere Menschen einzubringen, die eigene Komfortzone zu verlassen, das sei ein wesentlicher Teil dessen, was die Dorfgemeinschaft ausmache, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele. Auch wenn man das Gefühl habe, dass diejenigen, die Verantwortung übernehmen, weniger würden, zeigten Beispiele aus der Gemeinde einen ganz anderen Trend.

So konnte die Leitung des Seniorennachmittags wieder besetzt werden, die Kindergruppe des Gartenbauvereins sei neu gestartet und der Verein "Kitzhilfe und Schutz der Natur im Holzwinkel" sei neu gegründet worden. Noch im Aufbau ist das Repair-Café. Aber auch hier finden sich Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren werden.

Ehrenamtliches Engagement wird in Emersacker ausgezeichnet

Der Ehrungsabend der Gemeinde Emersacker soll würdigen, was einige in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit leisten. Stefan Karner und Thomas Baumann erhielten in diesem öffentlichen Rahmen das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst überreicht. Klaus Rallo ist in Beruf und Freizeit für den Nächsten zur Stelle. Er ist Notfallsanitäter bei der Bundeswehr, Rettungssanitäter, Helfer vor Ort und mehr. Während der Corona-Pandemie war er mit der Bundeswehr auch in Krisengebieten unterwegs – so versorgte er in einem Team schwerstkranke Covid-Patienten in Portugal. In Indien war er beim Aufbau einer Sauerstoffversorgungsanlage dabei. Eine Urkunde erhielt ebenfalls Manfred Fischer, der seit 54 Jahren Vorsitzender des Racing Teams Emersacker ist. Statt dem Motorsportwesen steht in diesem Verein inzwischen die Geselligkeit im Vordergrund.

Für seinen Einsatz im Rettungsdienst in Beruf und Freizeit erhielt Klaus Rallo eine Auszeichnung von Bürgermeister Karl-Heinz Mengele (links). Foto: Simone Kuchenbaur

Die Fußballmannschaft des FC Emersacker wurde für ihren Aufstieg in die Kreisliga Augsburg in der Saison 2021722 geehrt. Die Mannschaft ist inzwischen wieder in die Kreisklasse abgestiegen. Die Ehrung sei pandemiebedingt vorher nicht möglich gewesen, bedauerte Bürgermeister Mengele.

Bürgermedaille in Emersacker verliehen

Die Bürgermedaille verleiht die Gemeinde Emersacker an verdiente Personen, die sich durch Leistungen auf kommunalpolitischem, gesellschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet hervorheben. Diese Auszeichnung überreichte Bürgermeister Mengele an Manfred Gerblinger, den langjährigen Vorsitzenden des FC Emersacker. Hier spielte er Fußball, war Jugend- und Abteilungsleiter und Schiedsrichter. Seit 1996 ist er der Vorsitzende. Auch bei der Feuerwehr leistete er 25 Jahre aktiven Dienst.

Manfred Gerblinger erhielt die Bürgermedaille für besondere Leistungen im Ehrenamt. Foto: Simone Kuchenbaur

"Man kann von einer besseren Welt träumen, oder aufwachen und anpacken", zitierte Mengele am Schluss. Alle Geehrten gehörten zu den Menschen, die das in die Tat umgesetzt hätten.