Jugendliche beschädigen Kaugummiautomaten

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend gegen 22 Uhr, wie drei Personen einen Kaugummiautomaten beschädigten, berichtet die Polizei. Die vordere Abdeckung wurde herausgebogen, um an den Inhalt des Automaten zu kommen. Der Automat ist an einem Gartenzaun in der Lauterbrunner Straße in Emersacker montiert. Die Täter sollen laut Zeugen ca. 17 Jahre alt sein und Deutsch mit Akzent sprechen. Einer der Personen trug eine dunkle Daunenjacke mit einem auffälligen hellen Unterteil. Der Entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. (kinp)