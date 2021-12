Emersacker

vor 16 Min.

Jugendraum und Skaterplatz: Das wünscht sich die Jugend in Emersacker

Eine Halfpipe wie hier im Skatepark Gersthofen wünschen sich auch Jugendliche in Emersacker.

Plus Mit einer Umfrage wollte die Gemeinde herausfinden, was sie für junge Leute im Ort tun kann. Was der Gemeinderat zur Erfüllung der Wünsche sagt.

Von Simone Kuchenbaur

In der Weihnachtssitzung beschäftigte sich der Gemeinderat Emersacker mit den Jugendlichen im Ort. Gemeinderat Stefan Bauer erklärte, an der Online-Umfrage für Jugendliche hätten 33 Personen teilgenommen - ein großer Teil sei 16 und 17 Jahre alt gewesen. Hauptsächlich wünschten sich die Jugendlichen einen Platz, wo sie sich treffen können. Der Bedarf, etwas für die Jugendlichen anzubieten, sei da.

