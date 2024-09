Kran verliert in Emersacker Hydrauliköl

Wegen ausgelaufenen Öls ist die Polizei am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Emersacker ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, war der Hydraulikschlauch eines Krans geplatzt. Der Krank war am Freidhof in Emersacker eingesetzt. Das Öl verteilte sich laut Polizei sowohl auf dem Kran als auch auf dem Asphalt darunter. Die örtliche Feuerwehr konnte das Öl schnell binden, sodass keine Gefahr für die Umwelt und das Grundwasser bestand.