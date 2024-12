Last-Minute-Geschenk am 17. Dezember selber nähen

Unter dem Kursmotto „Stoffwendetasche statt Plastiktüte“ können Teilnehmende ihre eigene Designertasche mit Wendefunktion gestalten und damit einen Beitrag zu einer saubereren Umwelt leisten. Unter Anleitung der VHS-Kursleiterin entwerfen sie einen Schnitt für eine trendige Tragetasche. Die Tasche kann nach eigenen Vorstellungen verziert werden. Der Kurs richtet sich an alle, die mit ihrer Nähmaschine vertraut sind und Interesse daran haben, ihre Kenntnisse im Kurs zu erweitern. Mitzubringen sind: die eigene Nähmaschine mit Zubehör, Anschlusskabel, Verlängerungskabel, zwei Stoffstücke in unterschiedlichen Farben (je ca. 100 x 50 cm), Trägerband (ca. 80 cm), Borten, Bänder, Nähgarn passend zum Stoff, Maßband, Lineal, Schere, Stecknadeln, Kreide oder Bleistift. Der Kurs findet am Dienstag, 17. Dezember, von 17 bis 21 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 25,30 Euro zzgl. 3 Euro für Material (bar im Kurs abzugeben). Der Kurs findet im Gemeindesaal in Emersacker (Im Schloss 1) statt. Anmeldung unter VHS Emersacker-Heretsried, Telefon 08293/9518202 (Bürozeiten: Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 18 bis 19.30 Uhr oder auf den AB sprechen), Fax 08293/9518201, per E-Mail an emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de oder auf www.vhs-augsburger-land.de im Internet. (AZ)

