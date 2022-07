Emersacker

13.07.2022

82-Jähriger brachte fast verschwundene Frösche zurück in den Holzwinkel

Frösche wie dieser hier hatten ein gutes Leben im Garten von Franz Brummer in Emersacker.

Plus Franz Brummer aus Emersacker hat ein Herz für Laubfrösche. Die waren aus der Region nach einer Flurbereinigung nahezu verschwunden. Wie Brummer sie zurückbrachte.

Von Michaela Krämer

Wenn Franz Brummer einmal über Frösche ins Plaudern kommt, merkt man schnell, dass sein Herz für diese Tiere schlägt – immer noch. Seine Begeisterung für diese Amphibien hat der 82-Jährige in zahlreichen Fotos dokumentiert, die er auf Tafeln aufgezogen hat. Für sie hatte er viele Preise erhalten. Die Bilder sind in seinem Naturgarten entstanden. In diesem artgerechten Lebensraum war es möglich, eine intakte Population anzusiedeln und erstmals das Sozialverhalten unter den Fröschen zu beobachten und festzuhalten.

