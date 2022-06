Neues Feuerwehrfahrzeug in Emersacker kostet 390.000 Euro

Plus Der Gemeinderat Emersacker stimmt der Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF10 zu. Ausgeliefert wird es aber erst 2025.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Emersacker werden sich freuen. Der Gemeinderat hat der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs vom Typ LF10 zugestimmt. Es kostet etwa 390.000 Euro. Doch die Gemeinde hat eine Idee, wie sie möglichst günstig an das Feuerwehrfahrzeug kommen könnte.