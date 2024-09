Aus bislang unbekannter Ursache kam am Freitagabend ein 54-jähriger Pedelecfahrer in der Weldener Straße in Emersacker zu Fall, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. Er zog sich dabei eine Kopfplatzwunde sowie eine Gehirnerschütterung zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. (jah)

