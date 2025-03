Radfahrer wird in Emersacker von Auto angefahren

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in Emersacker mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige am Freitag gegen 14.15 Uhr in der Schmidgasse unterwegs, wo er nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar ein von links kommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde leicht verletzt, heißt es im Bericht der Beamten. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. (kinp)

