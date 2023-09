Schrott auf Waldwegen macht Emersackerer fassungslos

Plus Auf erneuerten Waldwegen bei Emersacker finden Anwohner große Mengen Schrott. Der Waldbesitzer, die Fuggersche Stiftung, schiebt die Verantwortung von sich.

Franz-Josef Grunwald geht nur ein paar Schritte den Waldweg entlang, da hat er schon eine stattliche Sammlung an Schrott aufgelesen: ein dickes Stromkabel, große Metallteile, Plastik. Es sind keine kleinen Teile, einige sind handtellergroß oder von der Länge eines Unterarms. Bei einigen Fundsachen ist schwer zu sagen, was sie einmal gewesen sein könnten.

Den Schrott findet Grunwald auf einem Waldweg etwas außerhalb von Emersacker. Er wird wie einige andere Wege in dem Waldgebiet der Fuggerschen Stiftung gerade erneuert. "Man kann keine zwei Meter gehen, ohne dass man das Zeug findet", sagt Grunwald, der in Emersacker wohnt. "Die schiere Menge ist echt der Hammer."