Emersacker

19:00 Uhr

Sondertermine zur Impfung: Turnhalle wird zum Impfzentrum für Emersacker

Um das Impftempo anzukurbeln, sind in Emersacker mehrere Sondertermine zur Impfung geplant.

Plus An vier Terminen sollen in Emersacker jeweils rund 100 Impfwillige ihre Spritze gegen das Virus bekommen. Anmelden können sich bislang nur Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde.

Von Philipp Kinne

Die Gemeinde Emersacker will das Impftempo beschleunigen. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann sich seine Spritze in der Schulturnhalle abholen. Die wird - zumindest für die Bürgerinnen und Bürger aus Emersacker - nun zum Impfzentrum umgestaltet. Die Gemeinde schafft damit ein zusätzliches Angebot, das noch weiter ausgebaut werden könnte. Maßgeblich daran beteiligt ist ein Ärzte-Ehepaar aus Emersacker.

