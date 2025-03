Tipps zu Ernährung und Gesundheit: Fachberaterin kommt an Schulen und Kindergärten

Das Thema Essen stellt viele Eltern vor eine Herausforderung, egal wie alt die Kinder sind. Aber auch Erwachsene kämpfen mitunter mit Gewichtsproblemen und sind genervt, wenn der Jo-Jo-Effekt wieder zuschlägt. Angelina Günther bietet dazu seit Februar im Schloss Emersacker, im ehemaligen Familienbüro des Rathauses, verschiedene Beratungen an. Ihr Unternehmen „Voll.Wert.Zeit“ richtet sich an Kinder in pädagogischen Einrichtungen, werdende Eltern und stillende Mütter, Eltern aber auch Betreuungspersonen von Kindern ab einem Jahr bis Pubertät sowie Schul- und Kitaverpflegung. Die Expertin gibt Tipps.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emersacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ernährung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis